Rekening voor Duitse zorginstellingen na deelname ’Jerusalema challenge’

Net als de Duitsers, deden ook vele zorgmedewerkers het afgelopen jaar in Nederland en andere landen mee aan deze dans-challenge. De bedoeling hierachter was om gedurende de strijd tegen het coronavirus wat positiviteit te brengen.

Onder andere de Universiteitsziekenhuis uit Düsseldorf en de Schön-kliniek in Heerdt hebben namens de platenmaatschappij een rekening ontvangen wegens het gebruiken van het nummer. De genoemde reden hiervoor is dat zij van mening zijn dat ’het belangrijker dan ooit is dat artiesten worden betaald voor hun muziek wanneer deze door derden wordt gebruikt om hun reputatie te vergroten’.

In tegenstelling tot het Universiteitsziekenhuis - die de bewuste video offline gehaald heeft - betaalde de kliniek uit Heerdt een onbekend bedrag aan Warner. Hierdoor mogen zij het filmpje online laten staan. Andere zorginstellingen hebben uit vrees voor een gepeperde rekening direct de video’s offline gehaald.

Of Nederlandse ziekenhuizen ook zo’n rekening hebben ontvangen of nog te wachten staat is onduidelijk. Bij Warner Music Benelux was er woensdagmiddag niemand bereikbaar voor commentaar.