Imca Marina: ’Ik maakte een DOODSMAK!’

Premium TV

Het bord voor de kop van Sonny is groter dan groot

Soms is Temptation Island één lange vuurwerkshow, maar dat was niet deze week. Om de vijfde aflevering van deze Love or leave-editie ’saai’ te noemen, zou echter erg ver gaan. Al was het maar vanwege de treinramp in slow-motion die de relatie van Jaydi en Sonny inmiddels lijkt te zijn.