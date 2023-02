Steven Spielberg blij dat hij Harry Potter afsloeg als regisseur

Steven Spielberg is achteraf gezien nog steeds blij met de keuze om de eerste Harry Potter-film af te slaan als regisseur, omdat hij daarvoor lange tijd in Engeland had moeten verblijven. Deze uitspraak deed hij in een gesprek met collega-filmmaker S S Rajamouli, waarin ze het veel hadden over de verdeling tussen werk en familie.