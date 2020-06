Salma Hayek komt op voor vermiste soldate

Guillen verdween op 22 april. Ze was die dag aan het werk op de militaire basis in Fort Hood in de staat Texas. Ze liet haar sleutels, portemonnee en telefoon op haar werkplek liggen. Volgens haar familie werd ze lastiggevallen door een collega. Haar moeder Gloria spoorde haar aan daar melding van te maken, maar Vanessa zou hebben verklaard dat andere vrouwen dat eerder hadden gedaan, en niet werden geloofd.

„Vanessa en Gloria, ik geloof jullie”, aldus Salma Hayek in een post op Instagram. „En ik beloof hierbij elke dag een foto van Vanessa te plaatsen totdat ze is gevonden.”