Janet Jackson kondigt nieuwe tournee aan

Janet Jackson Ⓒ Getty Images

Janet Jackson heeft voor volgend jaar een nieuwe tournee aangekondigd. De 56-jarige zangeres trapt in april haar Together Again-tour af in Florida, en eindigt na een reis langs 22 staten in juni in Seattle. Rapper Ludacris zal haar als ’special guest’ bij alle optredens vergezellen.