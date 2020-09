Koningin Elizabeth verliest financiële steun voor Sandringham na Brexit

McClure onthult dat de koningin uit het Landbouwfonds van de EU jaarlijkse een fikse subsidie ontvangt voor Sandringham. De laatste vijf jaar zou dat 3,2 miljoen euro zijn geweest. Vorig jaar was er zelfs een stijging van de subsidie met 55 procent, omdat prins Charles erin slaagde Sandringham te laten kwalificeren als een organische boerderij, waardoor het ook in aanmerking kwam voor steun uit het fonds voor plattelandsontwikkeling. De koningin ontving in 2019 in totaal een miljoen euro.

Volgens McClure heeft de koningin sinds de Britse toetreding tot de Europese gemeenschap in 1973 flink geprofiteerd van het zogenoemde gemeenschappelijk landbouwbeleid. Haar landgoed was nadat prins Philip een drastische hervorming en herverkaveling had doorgevoerd met 200 vierkante kilometer een van de grootste in en rond Norfolk. „Die inkomsten zijn nooit meegerekend bij ramingen van haar vermogen”, aldus de auteur.