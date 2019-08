Martin Garrix deelt zeldzame intieme foto

„Iedere dag vraag ik me af hoe je het met me volhoudt. Ik hou veel van je. Dankjewel dat je er altijd voor mij en je vrienden bent. Ik leer elke dag nieuwe dingen van je”, schrijft Garrix bij een zwart wit foto waarop hij zelf met ontbloot bovenlichaam en met gitaar in de hand wordt geknuffeld door zijn meisje.

Garrix deelt zelden privéfoto’s en wordt nu dan ook overladen met berichtjes. Onder meer Tiësto, Brody Jenner en Rico Verhoeven sturen niets dan hartjes naar de dj.

Garrix en Charelle zijn al twee jaar samen maar geven zelden een inkijkje in hun leven. Pas enkele weken geleden deelde Martin voor de eerste keer een foto van hen samen op zijn Instagram ter gelegenheid van haar verjaardag. Daarvoor hield het stel het enkel bij wat kiekjes op hun Insta Stories.