Topmodel Stella Tennant (50) overleden

Tennant vierde vijf dagen geleden nog haar vijftigste verjaardag. Een woordvoerder van de politie laat aan de BBC weten dat er „geen verdachte omstandigheden” rond haar overlijden zijn.

De Schotse maakte begin jaren negentig haar debuut op de catwalk. Ze was onder meer model voor Versace, Karl Lagerfeld en Calvin Klein. In 2012 was ze samen met collega’s Naomi Campbell en Kate Moss te zien tijdens de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen in Londen.