’Buckingham Palace verwacht Harry en Meghan op kroning’

Medewerkers die de logistiek van de historische dag op zich hebben genomen, zouden opdracht hebben gekregen om de hertog en hertogin van Sussex op te nemen in het dagprogramma voor 6 mei, aldus bronnen tegen de tabloid.

Officieel zijn er nog geen toezeggingen gedaan over of de in Californië woonachtige jongste zoon van koning Charles en diens vrouw bij de kroning zullen zijn. Een woordvoerder van het stel heeft wel laten weten dat het paar per email is uitgenodigd voor de plechtigheid.

De relatie tussen Harry en de koninklijke familie stond al op gespannen voet, maar dat is verergerd sinds Harry’s boek Spare uitkwam. Daarin vertelt hij uitgebreid over zijn ervaringen met onder anderen zijn vader en broer prins William.