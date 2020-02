Ruben Nicolai in ’Heel Holland bakt maar dan met LEGO’

Kürt, die na jaren zijn comeback op de Nederlandse televisie maakt, omschrijft het programma het liefst als een soort Heel Holland bakt. „Maar in plaats van taarten wordt er hier met LEGO gebouwd”, legt hij uit aan BuzzE. „De duo’s krijgen één of twee opdrachten per aflevering en moeten die binnen een bepaalde tijdslimiet voldoen.”

Voor de kijker én de deelnemers volgen echter nog een paar verrassingen. „Er zijn opdrachten die op het laatste moment veranderen. Dat vergt het uiterste van de kandidaten”, vult Ruben aan. Als de bouwwerken klaar en beoordeeld zijn worden ze soms ook nog eens ’vakkundig vernietigd, om een hele bijzondere reden’, belooft hij.

Kunstenaars

Ruben keek naar eigen zeggen zijn ogen uit tijdens de opnames. „Ik heb vroeger ook wel gebouwd met LEGO maar dan deed ik alles volgens het boekje. Dit zijn ware kunstenaars”, vindt hij. Het heeft er wel voor gezorgd dat hij zelf weer een beetje aan het legoën is geslagen. Zo bouwde hij met een van zijn dochters drie dagen aan een Harry Potter-kasteel. „Ik begin het weer te ontdekken.”

Kürt, in zijn jeugd ook een fervent LEGO-bouwer, gelooft dat het programma wel eens een soort revival bij volwassenen kan veroorzaken. „Na Heel Holland bakt ging men ook massaal taarten bakken. Misschien zorgt dit ervoor dat mensen ook weer aan het bouwen gaan. Ik heb er zelf in ieder geval al zin in.”

LEGO Masters is vanaf zaterdag 11 april te zien bij RTL 4.