Hoerenbuurt in New York onder vuur

Candy (Maggie Gyllenhaal) heeft zichzelf opgewerkt van tippelaarster. Ⓒ Foto Ziggo

Vrijheid, blijheid: de restanten van de ooit zo populaire flowerpower-beweging zijn in december 1984, als de derde reeks van The Deuce begint, danig aan slijtage onderhevig. Alles is er weliswaar nog in de verlopen buurt rond 42nd Street in New York: de hoeren, de peepshows, de porno-industrie, de drugs. Maar er is ook ellende.