Bette Midler: ’Levens worden verwoest door sociale media’

De 74-jarige actrice is dagelijks in shock over de kwetsende opmerkingen die mensen tweeten en is dan ook blij dat sociale media nog niet bestond toen zij een tiener was. „Ik denk niet dat ik daar mee om had kunnen gaan. Het leven is nu te ingewikkeld, het is te moeilijk”, vertelt Midler in gesprek met Radio Times.

„Mijn generatie had rust, was tevreden en beschaafd. Dat is tegenwoordig wel anders. Mensen mogen de ergste dingen zeggen die ze kunnen bedenken op sociale media, dingen waarmee ze mensen tot de kern van hun wezen kunnen raken. Het verwoest levens en dat is gewoon niet eerlijk.”

Maar sociale media is niet het enige waar Bette het moeilijk mee heeft, ook met andere moderne technologie heeft ze moeite. Ze geeft dan ook toe dat ze het zelfs moeilijk vindt om tegenwoordig tv te kijken vanwege alle verschillende kanalen en streamingdiensten. „Ik mis de eenvoud van het verleden. Vroeger had je één afstandsbediening, drukte je op één knop en keek je wat je maar wilde. Nu zijn er 15 afstandsbedieningen en het is alleen al een uitdaging om de tv aan te zetten en het geluid te laten werken.”