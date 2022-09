OM beoordeelt liquidatie-opmerking Derksen als strafbaar feit

Vorige week liet het OM in Den Haag weten dat het onderzocht of Derksen een strafbare uiting heeft gedaan in een uitzending van de SBS-talkshow Vandaag Inside. Het onderzoek volgde op een melding van Baudet bij het OM over bedreiging. Het draait om een opmerking van Derksen die zei dat Baudet moest worden "geliquideerd". Direct na zijn uitspraak, zei Derksen dat het een verspreking betrof. Hij bedoelde naar eigen zeggen "dat ze Baudet uit de Kamer moeten schoppen".

Justitie keek na de melding of het zinvol is om aangifte te doen. Volgens FVD is dat volgens het OM inderdaad het geval. Het Team Bedreigde Politici (TBP) van de politie-eenheid in Den Haag stelt de aangifte op en Baudet zet hier donderdag zijn handtekening onder, aldus de woordvoerder.

Derksen had eerder gezegd heel verbaasd te zijn dat er ophef was ontstaan over zijn opmerking.