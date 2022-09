OM ziet liquidatie-opmerking Derksen als ’mogelijk opruien’

TV

EO maakt kinderserie over slavernijverleden Nederland

De EO werkt aan een jeugdserie over het Nederlandse slavernijverleden. Kofi’s Tori wordt gedraaid in Suriname en is vanaf 10 november te zien op Zapp.nl en het YouTube-kanaal van NPO Zapp. Een preview van de serie is half oktober te zien op het festival Cinekid in Amsterdam, maakte de omroep woensda...