Tim Hofman roept op: geef geld aan je kroeg, restaurant of podium

„Iedere vrijdag een envelop met wat (evt.) te missen cash in de brievenbus van je favoriete kroeg, restaurant of poptempel”, schrijft hij op sociale media. Het bericht werd een paar honderd keer gedeeld.

De horeca moet zeker een maand weer de deuren sluiten van het kabinet. Theaters en poppodia moeten de komende weken genoegen nemen met dertig bezoekers. Dit zijn aantallen die op geen enkele manier rendabel te krijgen zijn, kreunt de sector. Het uitzicht op een oplossing of een beter perspectief is er vooralsnog niet.

Hofman, die afgelopen week drie prijzen won op het Televizier-gala, heeft ook hoopvolle woorden voor zijn volgers. „Het wordt echt een vreemde winter. Houd vol en take care, allemaal. Je werk of passie niet kunnen volbrengen, geliefden in beperkte mate zien of aanraken en de constante donderwolk die een pandemie is boven je hoofd hebben hangen is niet niks en dat mogen we best beamen, volgens mij.”