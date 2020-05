Nicolette van Dam mist soulmate: ’Tranen in mijn ogen’

Ze heeft oma Lily al bijna drie maanden gezien, maar appt en belt ondertussen wel veel met haar. Toch mist ze haar enorm en vooral het knuffelen. „Krijg er tranen van in mijn ogen als ik denk hoe erg ik mijn soulmate mis.”

Dat Nicolette toch positief blijft in deze tijd, dankt ze aan haar oma, die volgens haar altijd esterk en positief is. „Terwijl ik weet dat jij er ook verdriet van hebt dat je ons niet kan zien en dat ik niet mijn wekelijkse toastjesmiddag met Lola en Kiki bij je kan houden. (...) Jij hebt mij geleerd om altijd vooruit te kijken, nooit achterom. Het glas is halfvol. Doordat jij mij dit hebt geleerd, kan ik nu ook zo zijn voor Lola en Kiki. Ik ben je daar zo dankbaar voor. Ook ben ik heel dankbaar dat jij in ons leven bent.”

Nicolette heeft zo’n sterke band met haar oma, dat ze een vingerafdruk van haar aan een ketting bij zich draagt.