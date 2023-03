Premium Het beste van De Telegraaf

’Het is toch een soort van kindje dat nu ergens anders is’ Golf inbraken teistert muziekwereld: ’Aan elke gitaar kleeft een herinnering’

Door Daphne van Rossum

Gitarist Casper Starreveld van de band Kensington is een van de gedupeerden; er werden vier gitaren van hem gestolen, waaronder deze Gibson ES-335. Ⓒ Bart Heemskerk

Amsterdam - De muziekwereld is opgeschrikt door inbraken bij meerdere bekende Nederlandse studio’s. Daarbij werd voor tonnen aan dure instrumenten gestolen, zoals te zien was in het programma Opsporing verzocht. De emotionele waarde is vaak echter niet in geld uit te drukken. Gitarist Casper Starreveld van de band Kensington is een van de gedupeerden; er werden vier gitaren van hem gestolen.