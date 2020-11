Lady Gaga in nieuwe film Brad Pitt

De actiethriller is gebaseerd op een boek van de Japanse schrijver Kōtarō Isaka. Het verhaal volgt een groep huurmoordenaars die zich allemaal om verschillende, en soms tegenstrijdige, redenen in een sneltrein naar Tokio bevinden. Eerder werd al bekend dat Michael Shannon, Joey King, Aaron Taylor Johnson en Brian Tyree Henry in de film te zien zullen zijn. Het is nog niet duidelijk wie welke rollen gaan spelen.

Gaga had haar eerste filmhoofdrol in A Star Is Born, die in 2018 uitkwam. Dat leverde haar meteen een Oscarnominatie op voor haar acteerwerk en de Academy Award voor beste filmliedje voor Shallow.