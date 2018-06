Giel Beelen wint prijzen met app

De Lovie Awards worden jaarlijks uitgereikt. Volgens de VARA onderschrijft de erkenning het grote succes van de app die in juni vernieuwd werd en 60.000 keer is gedownload.

Gebruikers blijven via de app direct op de hoogte van de ontwikkelingen in de ochtendshow. Giel ontvangt alles wat het publiek inzendt en zal dit mogelijk direct gebruiken in zijn uitzending. De app bevat bovendien duizenden live-optredens en playlisten die Giel speciaal voor de luisteraar maakt.