Hitfilm Rocky krijgt spin-off over Drago

De Russische bokser Drago was een iconische tegenstander van Rocky, die wordt gespeeld door Sylvester Stallone, in het vierde deel in de langlopende reeks. Zijn personage keerde afgelopen jaar terug in Creed II, een spin-off over de zoon van Apollo Creed, de beste vriend van Rocky in de serie. Drago bleek onder meer een zoon te hebben die nu ook bokst.

In Creed II liet Lundgren ook een menselijker kant van Drago zien. Dit smaakte naar méér, meldde de Zweedse ster eerder al in een interview. Maar tot nu toe wilde MGM het project niet bevestigen.

Het is nog onduidelijk wat het plot van de Drago-film zal zijn en of Lundgren terugkeert. Ook is er nog geen premièredatum bekend. Eerst komt er in 2023 een derde Creed-film. Het zal de eerste titel in de Rocky-franchise zijn waar Sylvester Stallone niet aan meedoet.