Moet BORIS BECKER straks echt gaan brommen?

D-day vandaag voor Boris Becker. Hij riskeert zeven jaar cel, omdat hij de boel financieel beduveld zou hebben. Ⓒ Getty Images

Het is vanaf donderdag erop of eronder voor BORIS BECKER. Dan zal de voormalig toptennisser voor de rechtbank moeten verschijnen vanwege het mogelijk achterhouden van zijn financiën, nadat hij in 2017 failliet werd verklaard. Mocht Becker worden veroordeeld, dan wacht hem mogelijk ZEVEN JAAR cel.