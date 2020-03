Meilandjes komen nauwelijks het kasteel uit

Maxime en Martien vertellen aan Shownieuws dat ze alleen nog weg mogen om boodschappen te doen. „Als er tien mensen naar buiten zijn, mogen er weer tien mensen naar binnen. En dat moet dan meters uit elkaar, dus je krijgt hele rijen!”, roept Martien voor de camera.

Aangezien de bouwmarkt dicht is, ligt hun verbouwing nu ook stil. „Alles is fermé! Ik moet er nog steeds aan wennen”, zegt Martien. Toch ziet Maxime wel een lichtpuntje: omdat er geen gasten zijn, hebben de Meilandjes wel veel meer tijd om buitenklusjes te doen. De familie Meiland is vanaf maandag iedere maandagavond om 20.30 uur te zien bij SBS6 met hun realityserie.