Jeroen Allart durft nu zelfs bloemstillevens aan

Jeroen Allart: „Ik durf nu veel meer onderwerpen aan te pakken.” Ⓒ Foto Dennis Wisse

De musea zijn opnieuw dicht, net de galeries. Maar de kunstenaars werken door. Deze week namen we een kijkje in het atelier van Jeroen Allart. In deze onzekere tijden schilderde hij een reeks werken, die hij Romantiek uit Rotterdam heeft gedoopt. „Ik durf nu zelfs een clichébeeld als een bloemstilleven of een zwaan aan.”