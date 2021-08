Martijn Krabbé stopt als presentator van The Voice Kids

Voor de 26-jarige Vedder is het ’een droom die uitkomt’, schrijft hij op Instagram.

Krabbé, die sinds 2012 de presentator was van The Voice Kids, blijft wel de andere versies van The Voice presenteren. Zo blijft hij te zien in The Voice of Holland en The Voice Senior, waarvan vanaf 27 augustus het nieuwe seizoen begint.

Krabbé zegt dat hij het tijd vond om een nieuw presentatietalent een programma zoals The Voice Kids te laten doen. „Daarom draag ik het programma over aan Jamai Loman en Buddy Vedder die als nieuw duo een verrijking zullen zijn voor dit programma”, aldus Krabbé.