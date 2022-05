’Jan Smit nog steeds niet helemaal de oude’

Jan meldde zich op een zeker moment ziek, waardoor er een voorlopig einde kwam aan de formatie met Christoff (45) en de Duitse superster Florian Silbereisen (40). Die laatste sloeg zich de laatste jaren manmoedig door zijn veelbesproken liefdesbreuk met zangeres Helene Fischer heen: het was echt Jan die de Klubbb3-machine liet stilvallen.

„Er gaat geen dag voorbij dat ik niet aan Klubbb3 denk”, zegt Christoff De Bolle daarover. Van mij mocht het na corona meteen weer verdergaan, voor Florian ook. Het is een keuze die Jan heeft gemaakt, dat moeten we natuurlijk respecteren, hoeveel pijn dat ook doet. Als je met drie bent, is er altijd het risico dat zoiets gebeurt. Ik ben al blij dat hij niet helemaal de stekker eruit trekt.”

(Tekst gaat verder onder de foto.)

Terwijl Jan Smit zijn Klubbb3-avontuur voorlopig op een laag pitje heeft staan, staan zangers Florian Silbereisen (l.) en Christoff De Bolle (r.) te trappelen om weer met z’n drieën op het podium. Ⓒ ANP/HH

De zanger – in Spanje nota bene Jans buurman – zegt in Dag allemaal weinig zicht te hebben wanneer zij weer gedrieën op het podium zullen staan. „Dat hebben we nog niet volledig doorgesproken, zijn gezondheid gaat voor. Hopelijk wordt Jan snel beter, ik geef hem alle tijd en ruimte die hij nodig heeft. Ik zie hem oprecht graag en zal er altijd voor hem zijn als vriend.”

Overigens voelde Jan zich wel sterk genoeg voor de opnamen van een nieuw seizoen Beste zangers in Sevilla, met onder anderen Nielson en Roxeanne Hazes. De opnamen daarvan zijn afgerond voordat hij volgende week ook afreist naar Turijn als commentator bij het Eurovisie Songfestival.