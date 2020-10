OM eist celstraf voor verspreiders plasseksvideo Paay

Ruim drieënhalf jaar na het uitlekken van twee seksueel getinte video’s van PATRICIA PAAY (71), heeft de rechter opnieuw uitspraak gedaan in de zaak tegen verspreiders MICHEL V. (42) en ERNST VAN DER S. (46), op 9 februari 2017 via VK.com (het Russische Facebook) en het account @Eendevanger.nl op Twitter. De officier van justitie is van mening dat Paay hierdoor in haar goede eer en naam is aangetast en nooit meer uit het ‘virtuele moeras’ kan komen waar zij door de mannen in terecht is gekomen.

Tegen V. eist de officier van justitie nu 1 maand gevangenisstraf, waarvan 2 weken voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar, voor het verspreiden van de video’s. Voor het schenden van het auteursrecht eist hij een geldboete van 250 euro of 5 dagen hechtenis indien hier geen gehoor aan wordt gegeven. Tegen van der S. eist de officier een werkstraf van 80 uur of 40 dagen hechtenis indien niet uitgevoerd, voor het verspreiden van de video’s. Ook eist hij een geldboete van 250 euro, of 4 dagen hechtenis bij het niet betalen hiervan, voor het schenden van het portretrecht.

De advocaat van V. vraagt in zijn verweer om vrijspraak. Zijn cliënt zou al voldoende zijn gestraft en Paay zelf zou een grote rol hebben gehad in de verspreiding van de video. Ook de advocaat van van der S. vraagt om vrijspraak, dan wel voor toepassing van een zeer beperkte strafmaat.