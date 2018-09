Johnny de Mol: Shima is mijn soulmate

Dat vertelt de presentator in een interview met LINDA. Aan tante Linda vertelt Johnny dat hij op zijn zeventiende met zijn beste vriend afsprak op zoek te gaan naar een vrouw waar je het net zo leuk mee kan hebben als met je beste vriend. En dat is gelukt: "In Shima heb ik mijn zielenmaatje gevonden."

De Mol onthult verder dat hij inmiddels samenwoont met de vrouw met wie hij sinds afgelopen zomer een koppel vormt. Voor zijn nieuwe liefde liet hij zelfs een tatoeage zetten, iets wat hij naar eigen zeggen nooit eerder deed voor een vrouw.

Johnny had eerder relaties met Bridget Maasland, Chantal Janzen en Josje Huisman.