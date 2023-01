Rick and Morty-bedenker Justin Roiland aangeklaagd voor huiselijk geweld

Kopieer naar clipboard

Ⓒ Getty Images

Justin Roiland, een van de bedenkers en stemacteurs van de Amerikaanse animatieserie Rick and Morty, is aangeklaagd wegens huiselijk geweld. Volgens NBC News was er donderdag een hoorzitting in de zaak in Californië.