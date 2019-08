Prinses Märtha Louise houdt webinar met haar Durek

Märtha Louise, die haar mededeling op Instagram vooraf deed gaan door het woord „reclame”, belooft dat zij met Durek haar wijsheid met de deelnemers aan de webinar zal delen. Zij zullen uit de ingediende vragen en verzoeken er vijf uithalen om te bespreken. De vragen kunnen worden gesteld op de sociale media van de prinses en de sjamaan.

Maandagavond waren er al meer dan honderd reacties op de oproep, waarbij de prinses onder meer werd gevraagd om over klimaatverandering te praten en over leven in een parallelle wereld.