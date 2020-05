Petitie om koning Vajiralongkorn weg te krijgen uit hotel

Op de gevel van het hotel werden dia’s geprojecteerd met teksten in het Thai, Engels en Duits met onder meer de vraag waarom de Thaise koning al jaren in Duitsland woont. De dia’s werden later ook op het raadhuis van de gemeente getoond, omdat de actiegroep steun wil krijgen voor een petitie waarin het gemeentebestuur wordt gevraagd de koning en zijn omvangrijke gezelschap de verblijfsvergunning te ontnemen.

Thaise internetproviders blokkeerden donderdag de toegang tot de website van onder meer het Duitse boulevardblad Bild, dat foto’s en een filmpje had geplaatst van de actie. Het is de wettelijke plicht van providers om te zorgen dat voor het koningshuis beschadigende of beledigende berichten en inhoud in Thailand niet toegankelijk zijn.

De Thaise koning, die in 2016 zijn overleden vader Bhumibol opvolgde en vorig jaar werd gekroond, woont in feite al sinds 2007 in Beieren. Hij heeft daar ook een aantal huizen, maar onder meer vanwege de coronacrisis en de geldende bewegingsbeperkingen gaf hij dit keer de voorkeur aan het geheel door hem afgehuurde hotel in Garmisch-Partenkrichen. In Thailand wordt daarover niet bericht.