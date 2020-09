Corona zette streep door wereldreis Thomas Acda

Thomas Acda, hier met ’schoonzoon’ Tom van Kalmthout: „De nieuwe jongens zijn zo goed. Dit kan bijna niet mislukken.” Ⓒ Dinand van der Wal

De geplande wereldreis zou hem en zijn gezin van Cuba tot Alaska voeren, maar toen brak de pandemie uit. Klein voordeeltje bij dit nadeel: nu kon Thomas Acda (53) wél opnieuw zijn opwachting maken bij de voetbalvereniging in Durgerdam en het tuincentrum van Velsen. Met andere woorden: voormalig keeper Willem Overdevest is er bij in het nieuwe All Stars.