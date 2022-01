Heidi Klum brengt debuutsingle uit met Snoop Dogg

Aan NME vertelt Klum dat zij de samenwerking heeft geïnitieerd. Daarbij liet ze weten dat het een van haar dromen was om muziek uit te brengen. „Ik ben een grote fan van Snoop Dogg en ik dacht: go big or go home”, aldus het jurylid van America’s Got Talent. „Ik nam contact met hem op over het idee en tot mijn grote verbazing nodigde hij me uit om naar zijn studio te komen.”

Klum wilde een nummer maken waarop mensen kunnen dansen. „Daar heeft Snoop me bij geholpen”, aldus het model. Zelf zingt Klum de refreinen in het lied. In de coupletten is de rapper te horen. Het lied zal tevens worden gebruikt voor Germany’s Next Top Model, het programma dat Klum presenteert.