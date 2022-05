Juan Carlos in Spanje om ’iets te doen waar hij van geniet’

De gepensioneerde vorst landt naar verwachting donderdagavond in Spanje, waar hij tot en met maandag verblijft. Het is de eerste keer dat Juan Carlos weer in Spanje is sinds hij het land in 2020 halsoverkop verliet nadat een financieel schandaal van hem aan het licht kwam. De vader van koning Felipe zal tijdens zijn korte trip in Sanxenxo in het huis van Campos verblijven.

"Hij is erg blij om hier te komen nadat hij twee jaar weg was en om iets te doen waar hij van geniet, namelijk zeilen", aldus Campos tegen de Spaanse zender. De 84-jarige vorst loopt met een wandelstok en zal aan de regatta meedoen met een schip dat aan zijn behoeftes is aangepast.