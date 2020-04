All aboard! Yellow Submarine gratis op YouTube

De Yellow Submarine Sing-A-Long Watch Party, de speciale meezingversie, was in 2018 ook te zien was in de bioscoop vanwege zijn 50-jarig bestaan. Die geüpdatete versie van de psychedelische musical is sindsdien nergens anders verschenen.

In Yellow Submarine komen meerdere grote hits van The Beatles voorbij, zoals Eleanor Rigby, When I'm Sixty-Four, Lucy In The Sky With Diamonds en All You Need Is Love. De film, geregisseerd door George Dunning, gaat over de vier Beatles die met een gele onderzeeër op weg zijn naar Pepperland om daar de strijd aan te gaan met de Blue Meanies: muziek hatende wezens.