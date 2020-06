Frank van ’t Hof stopt met weekendprogramma

Frank werd begin dit jaar vader van zoon Moos. Zijn komst is de voornaamste reden dat hij minder wil werken. „Moos is echt een prachtig joch en ik vind het hartstikke leuk om met hem te spelen en leuke dingen te doen. Ik wil heel graag, nu Moos nog zo klein is, lekker met hem in het weekend leuke dingen kunnen doen. Daarom heb ik tegen de bazen geroepen dat ik ermee wil kappen”, verklaart hij zijn aankomende vertrek.

Wanneer Vroeg op Frank precies stopt, is nog niet bekend.