George Michael’s ex Fadi Fawaz gearresteerd na aanval met hamer

Sinds Fawaz een jaar geleden uit George’s flat is geschopt, leeft de ex van de in 2016 overleden zanger in budgethotels en op straat. De afgelopen dagen zou hij al vaker zijn gezien in de wijk waar hij de auto’s aanviel op zoek naar een nieuwe slaapplek.

„Hij zag eruit alsof hij een ruig leven had geleefd en het is moeilijk te geloven dat dit de ex van George Michael is”, vertelt een van de buurtbewoners aan The Sun. „Ik hoorde alle commotie en zag hem pas toen de politie al gearriveerd was. Ik herkende hem van foto’s van hem met George. Hij heeft duidelijk hulp nodig. George’s familie had hem nooit zo moeten laten vallen.”

Fawaz werd in hechtenis genomen, maar is inmiddels vrijgelaten in afwachting van het onderzoek.

Fadi had vanaf 2012 een relatie met George Michael en ontdekte diens levenloze lichaam op kerstdag 2016, toen zij in George Michaels huis in Goring-on-Thames verbleven. Dat hij daarna aanspraak wilde maken op de erfenis van de zanger, ter waarde van 97 miljoen pond, zorgde voor een jarenlange strijd tussen hem en de familie van George. Ook bleef Fawaz nog drie jaar onrechtmatig in de miljoenenvilla van de zanger wonen.