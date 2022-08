Stromae komt ook in najaar 2023 naar Ziggo Dome

Het concert in november maakt net als de reeds aangekondigde shows onderdeel uit van de Multitude-tour van de singer-songwriter. De concertreeks heeft dezelfde titel als zijn laatste album waarmee Stromae dit jaar na zes jaar terugkeerde in de spotlights. De tour begint dit najaar in de Verenigde Staten en gaat volgend jaar op 4 maart in het Franse Bordeaux van start in Europa.

Stromae stond afgelopen weekend als afsluiter op het festival Lowlands in Biddinghuizen. De artiest brak tien jaar geleden door met enorme hits als Alors on danse, Formidable en Papaoutai. Voor zijn muziek won hij talloze prijzen waaronder vier Victoires de la musique, vier NRJ Awards en een MTV Award.