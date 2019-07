Kanye West bouwt Star Wars-huizen voor armen

De muzikant ontwierp de budgethuizen met de woning van Luke Skywalker op Tatooine in de eerste film uit de reeks, A New Hope, in het achterhoofd. Tijdens een interview met zakentijdschrift Forbes liet hij het blad een prototype zien. Net als in de film, kunnen de huizen half onder de grond gebouwd worden, zo verklaart de rapper.

Kanye is groot fan van de filmsaga van George Lucas. Hij refereert in zijn rapteksten geregeld aan de reeks. In 2004, lang voordat hij een relatie kreeg met Kim Kardashian, ontwikkelde de rapper een sketchshow voor Comedy Central met een Star Wars-thema. Hij stond er toen op dat Kim in de pilot Prinses Leia zou spelen, de rol die Carrie Fisher op zich nam in de films. Aangezien de twee elkaar daar voor het eerst ontmoetten, schreef Kim in 2015 bij een foto van zichzelf als de prinses: „Star Wars heeft me eigenlijk naar Kanye geleid.”