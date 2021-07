Kijkje op de set van ’Hitman’s wife’s bodyguard’

De kogels vliegen Ryan Reynolds weer om de oren in ’Hitman’s wife’s bodyguard’.

In The hitman’s bodyguard schoten Ryan Reynolds en Samuel L. Jackson nog grote delen van de Amsterdamse grachtengordel aan gort. In het vervolg – Hitman’s wife’s bodyguard – moet schilderachtig Triëst in Italië eraan geloven. De Telegraaf keek rond op de set waar de kogels ons om de oren vlogen. „Toch is dit avontuur meer een familiefilm.”