NOS-nieuwslezeres Amber Brantsen bevallen van dochter

De journalist deelt op Instagram een foto van haar nog net geen week oude baby. „Ze werd geboren in de vroege uurtjes van 3 februari”, schrijft ze trots bij de foto van het slapende meisje. „Taylor heeft papa en mama nu al om haar kleine vingertje gewonden met haar schattigheid.”

Ook Rachid deelde een foto van zijn dochter. „Taylor is een engeltje - vooral overdag!”, grapt hij. Dat Taylor een nachtdier is blijkt ook uit de online-geboortekaart die de kersverse ouders hebben gemaakt. Daarop is te lezen dat Amber en Rachid om 02.58 uur ouders zijn geworden van de bijna vijftig centimeter lange Taylor. „Al jouw dromen zijn die van ons”, schrijven haar ouders.

De naam van het kleine meisje moet op z’n Engels worden uitgesproken, ’net als bij haar moeder’ en betekent ’maker’, zo staat op de online-geboortekaart. Amber en Rachid kwamen op de naam dankzij de Netflix-show van comedian Taylor Tomlinson. De tweede naam Susie is een vernoeming naar Susie Wolff, ’tot op heden de laatste vrouw die heeft deelgenomen aan een Formule 1-weekend’.