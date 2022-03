Jussie Smollett verplaatst naar ander cellenblok in gevangenis

„Meneer Smollett heeft nooit vastgezeten op een psychiatrische afdeling, hij is nooit vast geketend aan een bed en heeft nooit belemmeringen gehad. Hij verblijft ook nu in een open cel, waarbij hij onder toezicht staat en bewaakt wordt om eventuele problemen met andere gevangenen te voorkomen. Daarbij kan hij meerdere malen per dag zijn cel uit om te luchten en een praatje te maken met andere gedetineerden”, aldus de woordvoerder van Cook County Jail.

Jocqui Smollett, de broer van Jussie, denkt er het zijne van. Volgens hem is Jussie verplaatst vanwege de publieke onrust die er ontstond nadat bekend werd dat de voormalig Empire-acteur op een psychiatrische afdeling geplaatst zou zijn. Via sociale media bedankte hij de fans van de ’Free Jussie’ beweging. „Cook County verplaatst gevangenen in principe nooit, tenzij ze slechte publiciteit krijgen. Blijf vooral doorgaan met het melden van misstanden binnen deze gevangenis en blijf zeggen dat je vindt dat Jussie vrij moet komen.”

Jussie werd afgelopen week veroordeeld tot een celstraf van 150 dagen, een proeftijd van 30 maanden en een geldboete van duizenden euro’s. De acteur heeft zich volgens de rechter schuldig gemaakt aan het in scène zetten van een ’hate crime’.