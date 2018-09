'Bond-acteur overleden aan hartproblemen'

Dat staat in het autopsierapport dat in handen is gekomen van Amerikaanse media.

De Amerikaanse acteur, die voornamelijk bekendheid kreeg als de zwijgzame schurk Jaws met metalen gebit in twee Bondfilms, kampte al jaren met een hartaandoening. Maar de lijkschouwer kan niet met zekerheid zeggen dat Richard daadwerkelijk is overleden aan een hartaanval.

De acteur werd een week voor zijn overlijden nog met een gebroken been in het ziekenhuis opgenomen, maar volgens het autopsierapport heeft dit niet direct geleid tot zijn dood. Het speelde een rol, maar was niet de onderliggende doodsoorzaak.

De ruim 2 meter lange Kiel was als Jaws een gevreesde opponent van de Britse geheim agent James Bond in de films The Spy Who Loved Me uit 1977 en Moonraker uit 1979. In beide films had de acteur slechts één zin tekst.