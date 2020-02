Anna Faris gaat weer trouwen

Ⓒ ANP

Anna Faris stapt opnieuw in het huwelijksbootje. Dat liet ze weten tijdens een bezoek aan The Late Late Show With James Corden, toen de presentator haar vroeg naar de glimmende verlovingsring die ze om had. Faris vertelde te gaan trouwen met Mike Barrett, die ze in 2017 tijdens de opnames van de film Overboard ontmoette.