Simone Kleinsma presenteert muzikale pareltjes

Premium Cultuur

Producent (22) wil jonger theaterpubliek trekken

Als eerste Nederlander werd hij toegelaten tot de prestigieuze masteropleiding Producing for Musical Theatre in Londen. En nu pakt Niels van Doormalen (22) meteen door met zijn eigen productiemaatschappij Oatmilk en zijn allereerste musical Before after. „We willen juist ook de jongeren naar het the...