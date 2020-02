Saluutschoten ter ere van 68 jaar Elizabeth op de troon

Buckingham Palace plaatste ter gelegenheid daarvan een korte video op Twitter. Te zien is hoe Elizabeth haar eerste taken als koningin uitvoert, in 1952. Zij kreeg op 6 februari van dat jaar tijdens een staatsbezoek in Kenia te horen dat haar vader, koning George VI, was overleden en werd daarmee de nieuwe koningin van het Verenigd Koninkrijk.

Bij saluutschoten in Groot-Brittannië worden standaard 21 schoten gevuurd. Als de kanonnen in een Koninklijk park staan, zoals Green Park of Hyde Park, dan worden er twintig extra schoten afgevuurd.