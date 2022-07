Ricky Martin na rechtszaak met neef: nog nooit zoiets ergs meegemaakt

Een paar uur na de zitting deed de zanger zijn verhaal in een video die TMZ in handen heeft gekregen. „Helaas kwam de aanval van een familielid”, vertelt Ricky. „Ik wens hem alleen het beste, hoop dat hij het licht ziet. Een leugen kan zoveel aanrichten.” De leugen trof hemzelf, zijn kinderen, zijn ouders, zijn familie, vervolgt Ricky. „Ik kon mezelf niet verdedigen.”

De zanger mocht namelijk niets zeggen over de zaak totdat hij de rechter onder ogen was gekomen, zegt hij. „Vandaag was de dag. Nu is het tijd voor mij om te helen. Ik ben erg gekwetst. Ik ga rust vinden.” Hij gaat het „licht aan het einde van de tunnel” weer zien. „Zoals ik dat altijd heb kunnen doen.”

Straatverbod

De Puerto Ricaanse zanger moest donderdag voor de rechter in Puerto Rico verschijnen, waar zou worden besloten of het straatverbod tegen hem moest worden verlengd. Dat werd eerder deze maand uitgevaardigd nadat een man Ricky had aangeklaagd vanwege huiselijk geweld. Het zou om de 21-jarige neef van Martin gaan, Dennis Yadiel Sanchez, zei Ricky’s broer Eric volgens verschillende media.