Antoon kijkt uit naar optreden voor enthousiast Koningsdagpubliek

De zanger staat donderdag niet alleen in Amsterdam op het podium, maar ook in Groningen en Rotterdam. „Dat allemaal op één dag mogen doen, dat maakt het nog wel iets specialer”, vindt de zanger.

De 21-jarige Antoon heeft geen voorkeur voor in welke van de drie steden hij het liefst optreedt. „Ik vind alle drie steden even tof”, vertelt Antoon. „In elke stad hebben ze toch een eigen sfeer en dat is super leuk om te zien.” Dat Groningen een heel eind rijden is, maakt hem niet zoveel uit. „Rotterdam en Amsterdam kom ik wel vaker, maar in Groningen bijna nooit. Dus het is sowieso al leuk om daar te zijn.”