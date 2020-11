De vijf duurste vondsten van Tussen Kunst en Kitsch

Ⓒ AVROTROS

In het populaire programma Tussen Kunst en Kitsch is woensdagavond een goudmijntje ontdekt: het schilderij van Adriaan de Lelie werd getaxeerd op een waarde van maar liefst 100.000 euro. Daarmee komt het werk op de vijfde plek van hoogst getaxeerde objecten in de geschiedenis van het tv-programma. Een overzicht van de volledige top 5.