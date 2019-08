Mattie: ’Ik hoop ooit weer een biertje met Wietze te kunnen drinken’

De twee dj’s zouden in 2017 samen overstappen naar Sky Radio maar op het laatste moment bedacht Mattie zich. Voor een verbeterd contract én een auto besloot hij bij Qmusic te blijven, zonder eerst met Wietze te overleggen. Het leidde tot de geruchtmakende breuk tussen het succesvolle radioduo. Die Tesla is er daarna overigens nooit gekomen, benadrukt Mattie. „Kijk hier maar op het parkeerterrein, hij staat er niet. Ik heb er ook nooit eentje gehad, nee.”

Dik twee jaar na dato vindt Mattie het nog altijd onhandig hoe hij de zaak destijds had aangepakt. „Dat is gewoon zo. Maar ik heb er wel van staan te kijken hoe heftig er wordt gereageerd als je loyaal blijft aan een bedrijf waar je al jaren werkt. Ik heb hier laatst mijn 12,5-jarig jubileum gevierd. Dus als je het over spijt hebt, dat heb ik geen moment gehad over de beslissing om hier te blijven.”

Mattie en Wietze spreken elkaar sindsdien niet meer. „Maar dat is goed voor nu. Al hoop ik nog steeds dat we ooit weer een biertje kunnen drinken. Maar goed, daarvoor zijn twee partijen nodig.”