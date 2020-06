Dolly Parton brengt boek met songteksten uit

Vorig jaar werd al duidelijk dat Parton met een boek zou komen, maar in welke vorm was nog onbekend. „Ik ben teruggegaan in mijn herinneringen en opende deurtjes om de verhalen en schatten daarachter te kunnen delen zoals ik nog nooit heb gedaan”, laat Parton weten.

Eerder bracht de zangeres al een autobiografie, een kinderboek en een zelfhulpboek uit. Songteller: My Life in Lyrics verschijnt in november.